Незапланированные доходы получит российский бюджет

23:32, 09 июня 2025, ПАИ

В конце мая Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает изменение параметров федерального бюджета на 2025 год. В соответствии с этим документом, расходы бюджета увеличатся на 829 миллиардов рублей, пишет РИА. Новости.

Второе чтение законопроекта запланировано на 10 июня, третье – на 11 июня. При этом параметры бюджета на 2026–2027 годы останутся без изменений. Приоритеты бюджета также сохранятся. Среди них – социальная поддержка граждан и обеспечение обороны и безопасности страны.

Согласно законопроекту, дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, что составляет 1,7 % от валового внутреннего продукта (ВВП). Доходы бюджета сократятся до 38,506 триллиона рублей. Расходы увеличатся до 42,298 триллиона рублей. Ожидается, что нефтегазовые доходы составят 8,317 триллиона рублей. Ненефтегазовые доходы увеличатся до 30,189 триллиона рублей.