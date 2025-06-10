Началась регистрация на Псковский велопарад

09:41, 10 июня 2025, ПАИ

21 июня в Пскове состоится организованный велопробег по центральным улицам города – Псковский велопарад. Мероприятие стартует в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25), сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

«Собираемся на самом большом стадионе, садимся на велосипеды и отправляемся покорять центральные улицы Пскова. Это отличная возможность заявить, что мы любим активный образ жизни, заботимся о здоровье и хотим видеть город удобным для каждого велосипедиста», – отметили организаторы.

На месте сбора ждут различные площадки, организованные партнёрами, конкурс на самый оригинальный костюм, игры на свежем воздухе и многое другое.



Принять участие в событии могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет, заполнив анкету участника.