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Общество

Грозы, дожди и порывистый ветер снова обрушатся на Псковскую область

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Псковской области 11 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью будет без существенных осадков, утром – местами небольшой дождь, днём в большинстве районов – кратковременные дожди, местами грозы.

Будет дуть южный ветер с переходом к западному со скоростью 5–10 метров в секунду, в отдельных районах порывистый, 15–17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +16 до +21. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, что сегодня, 10 июня, в Псковской области также местами грозы, дожди и порывистый ветер.

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