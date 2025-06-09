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Общество

До +19 градусов, грозы, дожди и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 10 июня

Облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, днём местами грозы прогнозируют в Псковской области 10 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, ночью в отдельных районах порывистый, 15–17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление будет низким.

Отметим, вчера вечером над Псковским районом образовалось облако-воронка. Фото можно посмотреть по ссылке. Откуда взялось облако-воронка, ПАИ объяснила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

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