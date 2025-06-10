Чествование медицинских работников состоялось в преддверии профессионального праздника

15:59, 10 июня 2025, ПАИ

Награждение сотрудников системы здравоохранения Псковской области прошло в правительстве региона в преддверии Дня медицинского работника, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Торжественное мероприятие началось с показа предоставленного Минздравом России документального фильма о современных достижениях медицины в стране, в котором были отмечены в том числе и успехи псковских медработников.

С профессиональным праздником врачей, фельдшеров, медсестёр поздравили первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Мы участвуем во всех национальных проектах, во всех государственных программах и достигаем целей, которые стоят перед российским и региональным здравоохранением. Ситуация в медицине Псковском области сложнее, чем в некоторых других регионах, но наши медицинские работники с честью и достоинством справляются со всеми поставленными задачами», – сказала Вера Емельянова, поблагодарила медиков за особую чувствительность к проблемам людей и вручила нагрудные знаки «Отличник здравоохранения РФ». Первый замгубернатора подчеркнула, что врачи всегда находятся «на передовой» – будь то ежедневная работа в поликлиниках и больницах или оказание помощи «под пулями».

Вице-спикер Игорь Дитрих зачитал приветственный адрес председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. «Эта профессия – особенная, здесь нет случайных людей. Каждый врач, медсестра, фельдшер сознательно выбирают этот путь и готовы целиком отдавать себя служению людям, понимая высочайший уровень ответственности перед пациентами», – зачитал он поздравление депутатского корпуса.

Как врач-хирург с многолетним опытом и представитель медицинской династии, Игорь Дитрих поблагодарил коллег за безграничную преданность своему делу. «Посмотрите, какое количество министерских наград сегодня вручается – никогда не было так много. Посмотрите, какое количество детей и внуков медицинских работников тоже приходят в нашу профессию. Это говорит о многом: о воспитании в семье и росте престижа профессии, об улучшении материально-технической базы и признании профессии медика обществом и государством», – резюмировал Игорь Дитрих и вручил медработникам почётные грамоты и благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила коллегам, что в адрес исполнительного органа поступило поздравление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с благодарностью за преданность делу и умение не склонять голову перед новыми вызовами.

Накануне профессионального праздника Марина Гаращенко подвела итог 5-летней реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». По словам специалиста, самым важным и убедительным показателем стало снижение смертности в регионе: «Это основной показатель, ради которого мы все с вами работаем. Благодаря вам всем мы этот показатель сдвинули». Марина Гаращенко привела и другие цифры: за последнюю пятилетку закуплено 12 тысяч 342 единицы нового медицинского оборудования, отремонтировано и построено 183 фельдшерско-акушерских пункта, проведён капитальный ремонт 33 объектов здравоохранения, приобретено 212 единиц автотранспорта, а также благодаря мерам социальной поддержки каждый год в сферу приходят около 100 новых врачей. Руководитель региональной сферы здравоохранения заверила, что модернизация медицинских организаций не останавливается – сегодня Псковская область участвует в 14 федеральных проектах в рамках трёх нацпроектов.

Марина Гаращенко вручила медработникам награды комитета по здравоохранению Псковской области. Завершилось торжественное мероприятие общим фотографированием.