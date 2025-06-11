В Великих Луках сотрудники УИИ помогли вышедшему из колонии с трудоустройством

08:06, 11 июня 2025, ПАИ

Сотрудники великолукского филиала уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) УФСИН России по Псковской области помогли освободившемуся из колонии осуждённому в трудоустройстве на основании социального контракта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Так, по окончании срока отбывания наказания в виде лишения свободы в УИИ обратился гражданин с заявлением оказать содействие в ресоциализации и социальной адаптации. В соответствии с требованиями законодательства специалисты инспекции составили индивидуальную программу пробации с учётом личных характеристик и имеющихся обстоятельств, а тесное взаимодействие с организациями и социальными службами в кратчайшие сроки позволило оказать всестороннюю поддержку заявителю, уточнили в пресс-службе.

Итогом комплексной работы стало заключение социального контракта по направлению «Поиск работы». В настоящее время вопрос с трудоустройством решён положительно, гражданин работает в сфере торговли. Таким образом человек получил возможность начать новую жизнь, обрести уверенность в завтрашнем дне, адаптироваться в обществе и не остаться со своей проблемой один на один, заключили в пресс-службе.

Напомним, что более 130 осуждённых обратились за пробацией в Псковской области в прошлом году. Подробнее о пробации в Псковской области рассказывал заместитель начальника регионального УФСИН России полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.