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Общество

О пробации в Псковской области рассказывают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция «Институт пробации в действии» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

С 2023 года в России действует закон о пробации, устанавливающий систему мер, помогающих осуждённым вернуться к нормальной жизни, избежать рецидива и вновь стать частью общества. В Псковской области уже работает эта программа, налажено взаимодействие с субъектами пробации.

О первых результатах этой работы в нашем регионе, её механизмах, а также о том, как меры социальной поддержки в рамках пробации могут применяться к участникам специальной военной операции, рассказывает заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев.

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