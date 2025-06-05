О пробации в Псковской области рассказывают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция «Институт пробации в действии» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.
С 2023 года в России действует закон о пробации, устанавливающий систему мер, помогающих осуждённым вернуться к нормальной жизни, избежать рецидива и вновь стать частью общества. В Псковской области уже работает эта программа, налажено взаимодействие с субъектами пробации.
О первых результатах этой работы в нашем регионе, её механизмах, а также о том, как меры социальной поддержки в рамках пробации могут применяться к участникам специальной военной операции, рассказывает заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев.
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