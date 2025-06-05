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Общество

Более 130 осуждённых обратились за пробацией в Псковской области в прошлом году

133 осуждённых обратились за пробацией в Псковской области в прошлом году, сообщил заместитель начальника регионального УФСИН России полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

Дмитрий Алексеев. Фото: ПАИ

Пробация – это поддержка осуждённых, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для реализации пробации были заключены соглашения с правительством Псковской области, региональными комитетами, центрами занятости, работодателями, медицинскими и образовательными учреждениями, создана рабочая группа.

«У нас прошли обучение 30 сотрудников, с начала этого года официально начал функционировать центр пробации на базе организации «Другой формат». В течение 2024 года к нам обратились 133 человека, было оказано 123 вида помощи. Кто-то получит сразу несколько видов поддержки: от медицинской помощи до трудоустройства. В этом году обратились 57 человек», – отметил полковник Алексеев.

«В 2024 году с учёта было снято 88 человек – это те, кто полностью выполнил мероприятия. Остальные пока продолжают участвовать, некоторые были исключены из программы за нарушения. За 2025 год таких лиц 42», – резюмировал спикер пресс-конференции.

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