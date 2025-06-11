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Общество

Цемент, доски и трубы: правила перевозки грузов в автомобиле разъяснили псковичам

Что можно перевозить в легковом автомобиле при соблюдении правил безопасности, какой груз считается крупногабаритным, рассказали в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Сыпучие материалы, доски и материалы, крупногабаритные предметы можно перевозить в личном автомобиле, но нужно соблюдать ряд правил безопасности. Цемент, песок, щебень разрешается перевозить только в прочных мешках. Доски и трубы должны быть плотно зафиксированы на крыше с помощью специальных креплений, в салоне или багажнике.

При этом нельзя перевозить сжатые и сжиженные газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые и отравляющие вещества, оружие и боеприпасы.

К крупногабаритному грузу относятся предметы длиннее машины на 1 метр или шире на 40 сантиметров. Такой груз надо пометить знаком «Крупногабаритный груз» или красно-белой лентой. В тёмное время суток её нужно заменить на белый и красный светоотражатели.

Более подробную информацию можно найти в карточках «Объясняем. Псковская область».

  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле
  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле
  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле
  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле
  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле
  • Псковичам напомнили, что можно перевозить на личном автомобиле

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