Зелёную зону начали обновлять у здания правительства Псковской области

14:27, 11 июня 2025, ПАИ

Работы по благоустройству полукруглой зелёной зоны ведутся у здания правительства Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Обновление территории анонсировал глава региона Михаил Ведерников. Сообщалось, что комиссия признала старые клёны крайне аварийными и представляющими угрозу как для здания, которое является памятником федерального значения, так и для людей. На данный момент деревья почти полностью спилены. Вместо них высадят сибирские кедровые сосны, внутри полукруга появятся ягодные тисы и остролистные клёны, а вдоль тротуара – несколько кустов европейского бересклета.

Также ведутся дорожные работы по замене асфальта вдоль улицы Некрасова от Советской до Воровского.

Ремонт дорожного полотна и тротуаров планируется завершить к концу 2025 года, а благоустройство зелёной зоны будет выполнено в более сжатые сроки.