Зелёную зону у здания правительства Псковской области обновят

20:18, 05 июня 2025, ПАИ

Полукруглая зелёная зона у здания правительства Псковской области скоро будет выглядеть иначе. Проект благоустройства готов, работы начнутся после определения подрядчика, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Со старыми клёнами, к сожалению, придётся расстаться: по оценке комиссии, деревья находятся в крайне аварийном состоянии и представляют опасность и для здания, а это, напомню, памятник федерального значения, и для людей», – сказал глава региона.

По его словам, планировка территории сохранится. На территории заменят растения и обновят покрытие дорожек и проезда. На месте старых деревьев высадят кедровые сибирские сосны, а по внутренней части круга – ягодные тисы и остролистные клёны. Вдоль тротуара появится несколько кустов европейского бересклета.

Губернатор также отметил, что дорожные работы по замене асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского уже начались. «Это несвязанные истории, но мы решили их синхронизировать. Предварительно провели большую работу по обновлению подземных коммуникаций», – подчеркнул губернатор.

Ремонт дорожного полотна и тротуаров завершится к концу 2025 года. Благоустройство будет выполнено в более сжатые сроки. К подготовительным работам уже приступили сегодня, 5 июня.