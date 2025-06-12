Крупный сервис бронирования выбрал Псковскую область в качестве пилотного региона для своего проекта

09:20, 12 июня 2025, ПАИ

Крупный сервис бронирования выбрал Псковскую область в качестве пилотного региона для своего проекта, сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

«Продолжаем представлять туристический потенциал Псковской области на международном форуме «Путешествуй!» в Москве. Насыщенная деловая программа сменялась встречами с коллегами. Обсудили направления сотрудничества с одним из крупнейших сервисов бронирования в России, который выбрал Псковскую область пилотным регионом для своего проекта. Подробности пока не раскрываем», – отметила Марина Егорова.

Она также рассказала о встрече с коллегами из Запорожской области. «Отношения с субъектом мы закрепили ещё в 2023 году. Планируем активизировать сотрудничество туристских информационных центров», – уточнила Марина Егорова.

Она также напомнила, что Псковская область вошла в число 25 субъектов – участников федеральной системы Discovery Russia. «Мы уже готовим фирменный логотип и создаём диагностическую карту приёма иностранных туристов в Псковской области», – рассказала председатель комитета по туризму.

«Работа на форуме продолжается. Возможности всесезонных курортов Псковской области будут представлены в рамках деловой программы мероприятия», – подытожила Марина Егорова.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области участвует в международном форуме «Путешествуй!».