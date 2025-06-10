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Общество

Делегация Псковской области участвует в международном форуме «Путешествуй!»

Делегация Псковской области участвует в международном форуме «Путешествуй!», сообщила председатель комитета по туризму Марина Егорова в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Марины Егоровой

В рамках мероприятия особое внимание уделено проекту «Серебряное ожерелье России». Марина Егорова заметила, что нестандартные решения регионов СЗФО оценил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Псковская область традиционно пользуется интересом гостей. Это не только российские туристы, но и иностранные путешественники. В том числе обсудили потенциал нашего региона как площадки для приёма арабских туристов», – отметила Марина Егорова.

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