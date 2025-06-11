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Общество

Псковская область стала одним из 25 российских регионов - участников экосистемы Discover Russia

Псковская область стала одним из 25 российских регионов - участников экосистемы Discover Russia, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Фото предоставлено региональным комитетом по туризму

На Международном туристическом форуме «Путешествуй!» состоялась церемония подписания лицензионных соглашений о вхождении в экосистему национального туристического бренда Discover Russia между Центром стратегических разработок и 25 российскими регионами.

Псковская область уже разрабатывает фирменный логотип в рамках экосистемы, который будет ориентирован на зарубежных гостей и поможет комплексному продвижению туристических мест.

Фото предоставлено региональным комитетом по туризму

Благодаря подписанным соглашениям регионы получили еще один эффективный инструмент для улучшения восприятия региона как привлекательного места для отдыха и бизнеса на зарубежных туристических рынках.

Под новым туристическим брендом Россия уже была представлена как единое туристическое направление на восьми международных отраслевых выставках. А создание ориентированных на иностранного туриста туристических продуктов, вошедших в каталог под брендом Discover Russia, позволило увеличить иностранный турпоток в 13 российских регионах более чем на 30%.

Национальный туристический бренд Discover Russia создан в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» для продвижения России на зарубежных рынках. Развитием национального туристического бренда Discover Russia занимается Центр стратегических разработок в соответствии с решением правообладателя - Минэкономразвития России.

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