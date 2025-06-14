Псковичи рассказали, какие шашлыки предпочитают

12:59, 14 июня 2025, ПАИ

Более 42 % опрошенных жителей Пскова предпочитают шашлык из свинины, следует из результатов опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Более 21 % респондентов заявили, что им нравится шашлык из курицы, свыше 13 % – из баранины, более 7 % – из говядины, более 3 % – из индейки. Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали более 2 % респондентов. Не любят шашлыки всего 2 % опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у жительниц Пскова на первом месте свинина). Особенно же популярна свинина у жителей Пскова старше 45 лет: это лучший вариант для каждого второго опрошенного. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (20 %), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (29 %).

Ранее сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.