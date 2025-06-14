Как прошла первая зарядка в рамках проекта #СпортивныйПсков. Видео

13:55, 14 июня 2025, ПАИ

Первая общедоступная субботняя зарядка в рамках проекта #СпортивныйПсков состоялась сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Зарядки проходили сегодня на трёх площадках: в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда, на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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