До +26 градусов и отсутствие осадков прогнозируют в Псковской области 15 июня

17:38, 14 июня 2025, ПАИ

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозируют в Псковской области 15 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление будет высоким.

Посмотреть, какую погоду прогнозировали в Псковской области на весь первый летний месяц, можно здесь.