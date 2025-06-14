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Общество

До +26 градусов и отсутствие осадков прогнозируют в Псковской области 15 июня

Переменную облачность и отсутствие осадков прогнозируют в Псковской области 15 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление будет высоким.

Посмотреть, какую погоду прогнозировали в Псковской области на весь первый летний месяц, можно здесь.

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