Караси, до встречи в следующем году. Часть 1

21:46, 14 июня 2025, ПАИ

В этом году грех жаловаться на поплавочную рыбалку. Толстые, жирные килограммовые караси весь май радовали псковских рыболовов. Об этом – в очередной статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Уникальная рыба из Заболотья

В самом конце мая я и мои товарищи ещё трижды побывали на печорских каналах у деревни Заболотье и застали, наверное, как пик клёва карася, так и его угасание. Ежегодно эти места радуют рыболовов серьёзными уловами крупной и очень вкусной рыбы. Размер, а главное вкус заболотьевских карасей несравним ни с какими другими. Этот карась не из прудов, тихих речек или болотных озёр, а приходящий весной в каналы из Псковского озера и по осени возвращающийся обратно.

Вероятно, именно многодневная и многокилометровая миграция, постоянное движение и благоприятная среда обитания и делают карася из этих мест уникальным как по размерам, так и по вкусовым качествам. Лучший период его лова апрель-май позади. Летом и осенью лично я здесь никогда не рыбачил, но говорят, что клёв продолжается до глубокой осени, почти до льда, но именно крупного карася надо будет постоянно искать по всем каналам, в одном и том же месте он надолго не задерживается. А вот с мелочью весом 50–100 граммов здесь проблем, наверное, никогда и не бывает. Это и понятно, так как многокилометровые каналы и заливные луга между ними, пожалуй, являются идеальными нерестилищами для этого вида рыбы.

Наша справка:

Нерест карася имеет несколько особенностей, присущих только этому виду рыб.

Во-первых, половозрелость наступает очень рано – в возрасте двух-трёх лет.

Во-вторых, самка с мая по август нерестится три-четыре раза, вымётывая икру не всю сразу, как большинство рыб, а «порционно» и в общей сложности за сезон это примерно 160–380 тысяч икринок.

В-третьих, самки преобладают над самцами – на 100 особей женского пола приходится всего два мужского. Самки триплодны, то есть икринки способны оплодотвориться без участия самцов. Иногда произвести потомство помогают карпы, лини, золотой карась.

Кстати, в печорских каналах такие виды рыб (карпы, лини и прочие) не замечены, а потому местные караси с продолжением рода успешно справляются и без помощников. Также у наших карасей совсем не много врагов – хищной рыбы в каналах до недавних времён не было вовсе. Правда в последние три-четыре года на крючки рыболовов иногда стал попадаться мелкий окушок, и слышали мы рассказы о появившейся щуке, но многотысячной армии заболотьевских карасей в ближайшие годы это вряд ли грозит какими-нибудь серьёзными проблемами.

О наших последних рыбалках у деревни Заболотье я и хочу рассказать…

«Шайба» промолчала…

20-21 мая 2025 года. Деревня Заболотье, Печорский район.

После обеда вдвоём со Стасом отправились на карасиную рыбалку. Ехали и переживали – может клёв уже и закончился? Активность крупного карася именно в конце мая чаще всего и прекращается. Подъезжаем к водокачке – шесть или семь машин стоит. Ага, пожалуй, клёв продолжается. Но одновременно такое количество машин обозначает, что как минимум 14 рыболовов уже здесь и опять будет тесно. По дороге рассуждали: если на «блюдце» (блюдце, шайба, квадратик, у берёзы – прижившиеся названия самых клёвых и удобных мест на каналах) много народу или там не будет клевать, то и на «квадратик» можно будет сходить или «у берёзы» попробовать половить, где печорские рыболовы неделю назад всем преподали мастер класс по ловле карасей.

Припарковались и быстрее на «блюдце». А там народу почти и нет, человек пять сидят и скучают, созерцая неподвижные поплавки. Не клюёт. И давно, говорят, не клюёт – с раннего утра поклевало часов до шести, потом очень редко, а сейчас и вовсе никак, лишь иногда ерши беспокоят. Понятно. Но всё же решили по одной своей удочке на рогатульках оставить на «шайбе», застолбить места, мало ли ситуация с клёвом изменится и ближе к вечеру и особенно к утру. Выбрали места получше: я на плитах на противоположной стороне от дороги, а Стас рядом на мысочке, но ближе к ручью. А со вторыми удочками отправились на «квадратик».

Раз, два, три. Тяни!

Клёв был пулемётный – после заброса удочки на поплавок можно было и не смотреть, а досчитав до трёх сразу же подсекать и вытаскивать карася. Но какого карася? Мелкого и ещё мельче, редко попадался размером с ладошку. Так здесь часто бывает, но через полчаса, через час подходит и крупный или он иногда и среди мелочи проклёвывается. Я уже штук 15 поймал и отпустил, у Стаса клевало чуть реже и он первый не выдержал: «Давай пообедаем, а то я быстро собирался и дома перекусить не успел». Я не возражал, но мне за своими бутербродами надо было идти в машину. Сходил, взял тормозок, заодно и «шайбу» проверил – там тихо, рыболовов убавилось, удочки наши на месте. Вернулся к Стасу, а тот докладывает: только что одного хорошего карася поймал. Ну вот, может, начинается? Решили обед отложить на полчаса. И правильно сделали.

Редко, но метко…

Я забросил удочку, тут же поймал очередного мелкого карасика, а на следующем забросе увидел поклёвку отличную от всех предыдущих – поплавок раз-другой притопило и медленно, но уверенно, без дрожаний, дёрганий и подпрыгиваний потащило в сторону. Подсекаю... Да! Это он! Сразу стало понятно, что попался заветный тяжеловес: крючок впился как в колоду, удочка в дугу, потянуть рыбину к себе сразу не получилось, она широко водила леску из стороны в сторону, но вскоре всплыла, мощно ворочаясь и звонко шлёпая хвостом по воде. Берег возле меня неудобный, обрывистый, да ещё травой поросший, была опасность упустить добычу. Но обошлось, действуя аккуратно и не торопясь, я вытащил полукилограммового карася и отправил его в садок, где он с шумом поднял кучу брызг. Ну вот и у меня начало положено. Минут через десять Стас и второго жирненького «кабанчика» выудил. Рядом рыбачил незнакомый парень, он высказал уверенное предположение, что к вечеру ещё лучше будет клевать, мол, вчера очень хорошо клевал крупный карась именно в этом месте. Ну вот и хорошо, знать с «квадратиком» угадали. Но дальше как-то дело не пошло и даже мелочь клевать почти перестала. Самое время пообедать. Перекусили. Но и после перерыва в лучшую сторону ничего не изменилось.

Кабаны!

Прошёл час, крупные караси больше не клевали и я решил сменить место, отправился к берёзе. Места эти в пятидесяти метрах друг от друга, а поэтому – банку с червями в карман, в одну руку удочку, в другую стульчик и через пару минут я уже на другом канале.

Выбрал местечко поудобнее, где и грязи поменьше и коряги не мешали, коих по всем каналам великое множество. Забросил удочку, уставился на поплавок и тишина… Минут 15 ничего не клевало, даже мелочь не беспокоила. Подошёл незнакомый рыболов, стал за спиной и тут мой поплавок шевельнулся раз-другой и скрылся под водой. Есть! После подсечки стало понятно, что опять попался хороший экземпляр. Выудил его. Да, этот побольше первого, граммов 700–800 в нём будет. Отцепил с крючка карася и понёс его в садок, который пока так и оставался на первом месте. Ну и Стасу карася показал. «А у меня, как ты ушёл, ничего», – сказал он.

Я вернулся к удочке, забросил в тоже место почти на середину канала. К этому времени незнакомец со своей удочкой уже устроился метрах в десяти правее меня. И Стас пришёл, стал сзади. И только он подошёл, как мой поплавок опять заплясал и утонул. Подсекаю: приятная тяжесть, сильные рывки и третий жирный карась через десяток секунд оказался на берегу. «Как ловко у тебя получается», – произнёс сзади товарищ и умчался за своей удочкой. А дальше какая-то непонятность началась – ни у меня, ни у Стаса крупный карась так до самой ночи больше и не клюнул. А вот у правого соседа начался просто бенефис.

Сначала у него редко клевало, а потом клёв так разогнался, что мы сбились со счёта – сколько же он выудил жирных карасей? Десятка полтора он точно поймал и примерно каждый третий экземпляр был весом не менее килограмма. Кабаны, да и только! Сосед не один приехал, к нему ещё двое товарищей подтянулось. Один стал рядом с ним, ещё правее, и у него тоже не плохо дела пошли – пару штук он точно поймал. А у третьего его товарища, который устроился левее нас со Стасом, клевало слабенько, в основном мелочь, но одного хорошего карася и он выудил.

Нечисть в Заболотье

Место у берёзы хорошее, живописное и клёвое, но уж очень зацепистое: на дне канала повсюду коряги, упавшие деревья, затопленные ветки многочисленных кустарников. Соседи-незнакомцы несколько крючков оборвали, а пару поплавков плавало неподалёку от берега, ещё до нас их кто-то оборвал. И Стасу не повезло. При очередной поклёвке он зацепился за одно из таких препятствий и оборвал крючок, а за новым ему надо было идти к машине. «Ну что, мы здесь остаёмся или на «блюдце» утром будем рыбачить?» – спросил товарищ для уяснения наших планов на утро. «Конечно, здесь. Ты же видишь, какие великолепные результаты у наших соседей! На утро они не остаются, так что место в нашем распоряжении будет». «Ну я тогда пошёл к машине и с «блюдца» заберу свою удочку. А твою забирать?» – предложил товарищ. «Да, принеси, если не трудно», – ответил я.

Минут через пятнадцать Стас вернулся и говорит: «Слушай, а твоей удочки на прежнем месте нет. И рядом я её не нашёл». Вот так номер. «Да ладно, кому она нужна? – удивился я. – Мы уже сколько лет здесь не только удочки, а чего только и где без присмотра не оставляли. И никогда и ничего не пропадало», – не верил я, что кому-то понадобилась моя удочка. «Там на кругу уже никого и не осталось. Лишь на противоположной стороне мужчина с мальчишкой. Но я их спросил, они ничего не знают, ничего не видели», – сказал мой товарищ.

Уже смеркалось, мне ещё палатку надо было установить и я решил вечернюю рыбалку на этом закончить. Пришёл к машине, поискал на берегу «блюдца» свою удочку. Увы, только рогатулька на том месте и осталась. Хорошая была удочка – пятиметровая, лёгонькая, гибкая и оснастка давно и чётко отлажена. Здесь же на следующей рыбалке я поделился своей неприятностью с очередными соседями, супружеской парой, как оказалось и у них неделю назад ночью с «шайбы» тоже кто-то украл одну из двух удочек. Что за нечисть завелась на печорских каналах? Что изменилось? Ведь никогда ничего подобного здесь не было.

Карасиное утро. Клевало везде

Подъём в 3:45. Уже начали подъезжать и утренние рыболовы, к рассвету на стоянке собралось не менее полутора десятков автомобилей. Мы попили чаю и без промедления отправились к берёзе. Стас только закинул свою удочку, а он с вечера перебрался на место моего соседа справа, как уже через минуту выудил толстого карася. Минуты через три – ещё одного, и ещё одного. Отличный клёв! И у меня клюнуло, и тоже хороший карасище попался. Минут через десять – ещё один. Вот это начало! Но рано я восторжествовал. Дальше – в час, даже в два часа по одному жирному карасю. Но это у меня. А у Станислава очень хорошо клевало, не часто, но регулярно и килограммовые экземпляры тоже попадались.

21 мая 2025 года. Печорские каналы. Хороший улов. Садок с карасями Стас держал в бобровой норе, заполненной водой

Когда делали перерыв на завтрак, то я вновь ходил к машине за бутербродами и заглянул на «шайбу». Там битком народу и большинство рыболовов неплохо ловили хорошего карася. Да, можно было бы и здесь нам рыбачить, но, как говорится, за двумя зайцами погонишься…

В итоге я поймал семь штук, Стас – 14 штук. В улове товарища три карася были точно килушные и может даже чуть крупнее, у меня килограммовый был один. Стас ловил двумя удочками, я – одной. Рыбалкой мы остались довольны, несмотря на негативную историю с моей удочкой.

Продолжение следует. И не только о карасях расскажу, встретились мы в каналах кое с кем и покрупнее. Но об этом на ПАИ в следующем выпуске рыболовной странички…