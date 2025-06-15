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Общество

В Пскове задержали подозреваемого в краже из магазина

Сигнал тревоги поступил из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о возможном преступлении поступило на пульт дежурного около 22 часов 14 июня из магазина на улице Труда, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на сигнал.

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении спиртных напитков из торгового зала. В настоящее время по факту кражи проводится проверка.

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