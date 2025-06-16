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Культура

На литературный концерт «Подай костыль, Григорий» в Пушкинском заповеднике приглашают всех желающих

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на литературный концерт «Подай костыль, Григорий, или Какое счастье, что у нас есть Пушкин!». Автор и исполнитель необычной программы — актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева.

Как рассказали ПАИ в музее, артистка из Северной столицы давно и успешно сотрудничает с «Михайловским». В разные годы она участвовала в проекте «Летние вечера в русской усадьбе» — давала камерные музыкально-литературные спектакли в содружестве с известными музыкантами, играла моноспектакли. «Все выступления Анны Яковлевой зрители принимали очень тепло», — отметили в музее-заповеднике.

Анна Яковлева. Фото со страницы актрисы в социальной сети

В этот раз встречу с актрисой в Пушкинском заповеднике включили в программу предстоящего Всероссийского фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец». Местом её проведения станет главная площадка фестиваля — большое гумно в типологической крестьянской усадьбе пушкинского времени в музейном комплексе в деревне Бугрово. Назначен концерт на 20 июня, начнут его в 16.15. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

Вход на литературный концерт Анны Яковлевой «Подай костыль, Григорий, или Какое счастье, что у нас есть Пушкин!» свободный для всех желающих.

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