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Общество

Известная в Псковской области фотолокация вновь набирает популярность

Маковое поле, которое находится в деревне Павы Порховского района, вновь зацвело. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Фото: ПАИ

«Павские маки снова радуют обильным цветением», – отметили в газете.

Фото: газета «Порховский вестник»

Отметим, что летом, когда маки начинают цвести, в Порховский район приезжают туристы и фотографы не только из Псковской области, но и из соседних регионов.

В 2024 году фотографы и музыканты рассказали, как их вдохновляет маковое поле в Порховском районе.

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