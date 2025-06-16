Известная в Псковской области фотолокация вновь набирает популярность
Маковое поле, которое находится в деревне Павы Порховского района, вновь зацвело. Об этом пишет газета «Порховский вестник».
«Павские маки снова радуют обильным цветением», – отметили в газете.
Отметим, что летом, когда маки начинают цвести, в Порховский район приезжают туристы и фотографы не только из Псковской области, но и из соседних регионов.
В 2024 году фотографы и музыканты рассказали, как их вдохновляет маковое поле в Порховском районе.
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