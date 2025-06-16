Известная в Псковской области фотолокация вновь набирает популярность

17:57, 16 июня 2025, ПАИ

Маковое поле, которое находится в деревне Павы Порховского района, вновь зацвело. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

«Павские маки снова радуют обильным цветением», – отметили в газете.

Отметим, что летом, когда маки начинают цвести, в Порховский район приезжают туристы и фотографы не только из Псковской области, но и из соседних регионов.

В 2024 году фотографы и музыканты рассказали, как их вдохновляет маковое поле в Порховском районе.