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Фотографы и музыканты рассказали, как их вдохновляет маковое поле в Порховском районе

Как маковое поле, которое находится в деревне Павы Порховского района, вдохновляет на творчество, рассказали фотографы и музыканты в интервью телеканалу «Первый Псковский».

На фото: Ирина Деева (справа)

«Мы из Петербурга специально приехали на это поле, чтобы посмотреть красоту, для фотосессий, интересно что-то новое», – отметила член фотоклуба Санкт-Петербурга Ирина Деева.

Павские маки вдохновляют не только фотографов, но и музыкантов. Так, легенда о появлении цветов в Павах легла в основу одной из песен псковских рокеров.

«Постоянно просят спеть эту песню. В Порхове на юбилей попросили выступить нашу группу. Другие песни даже не очень как-то интересовали администрацию и жителей, а вот именно все ждали эту песню – «Павские маки». Поэтому эта песня нас где-то немножко протаскивала даже», – сказал лидер рок-группы «Октябрьский проспект» Константин Андреев.

На фото: Константин Андреев

Один из главных посылов, зачем люди едут на маковое поле в Порховский район – это за красивыми, атмосферными фотографиями, отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

«Это сродни тем фото, которые дарит Дагестан, где тоже цветут маки, или Калмыкии, в которой проводят специальные тюльпановые фестивали и на этом привлекают туристов на длинный месяц к себе, потому что тюльпаны вызревают, зацветают и распускаются постепенно», – сказала она.

На фото: Светлана Баранова

Светлана Баранова также добавила, что маковое поле – отличный повод приехать в Псковскую область. «Но а для Порховского района это просто взрыв интереса к этому месту, потому что деревню Павы теперь, я думаю, знают не только все в Псковской области, но и далеко за её пределами», – подчеркнула она.

Подобности смотрите в вечернем выпуске новостей на «Первом Псковском».

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