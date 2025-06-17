Регистрация на конкурс косплея в Пскове завершится 22 июня

14:37, 17 июня 2025, ПАИ

Регистрация на конкурс косплея в Пскове, который пройдёт в креативном пространстве «Лофт», завершится 22 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт 28 июня. Участников ждут призы: общий фонд составляет 45 000 рублей, а также подарки от спонсоров. Награды распределят по трём номинациям на лучший образ, вдохновленный русской, азиатской и западной культурой.

Запрещены костюмы с элементами военной формы или боевого снаряжения, а также пропаганда насилия, суицида, алкоголя и наркотиков. Нельзя использовать сыпучие вещества, пиротехнику, горючие материалы. В фонограммах недопустимы звуки выстрелов, взрывов или сигналов тревоги.