Фестиваль игр и косплея пройдёт в Пскове

17:09, 10 июня 2025, ПАИ

Фестиваль игр и косплея, который стартует с торжественного открытия арт-резиденции «Таврида», пройдёт в Пскове в рамках празднования Дня молодёжи 28 июня. Об этом сообщила директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.

Арт-резиденция «Таврида» объединяет творческие пространства города для сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных проектов и откроется в «Лофте» в День молодёжи.

Фестиваль также пройдёт в креативном пространстве и будет разделён на два основных блока. В рамках первого блока пройдёт большой конкурс косплея с тремя направлениями: русское, западное, восточное. Для каждого направления предусмотрен отдельный призовой фонд. Среди возможных образов русского направления – герои из фильмов, сказок, фольклора и игр.

Это первый подобный конкурс в Пскове, и как отмечают организаторы, они с нетерпением ждут откликов от участников.

Также в блоке косплея запланированы лекции, посвящённые искусству перевоплощения и созданию костюмов.

В игровой части фестиваля гостей ждут викторина по компьютерным играм, турнир по Mortal Kombat, разнообразные настольные игры, зона варгейма, интерактив с шахматистами, которые раскроют необычные стороны классической игры, народные игры на меткость и внимание.

Также пройдут турниры по настольному теннису и digital-дисциплине, квест на территории «Лофта».

Кроме того, будет работать маркет с мерчем от псковских и региональных художников.

Фестиваль начнётся в 12:30 и продлится до 20:00.