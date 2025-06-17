Клематис-гигант вырос в Бежаницком округе
Цветок клематиса диаметром 20 сантиметров вырос на даче у жительницы Бежаницкого муниципального округа, пишет районная газета «Сельская новь».
«Не могла не сфотографировать свой клематис - гигант! Это обычный клематис, купленный на нашем рынке. Два года цвёл как все, но в этом году удивил, - рассказывает Светлана Тимофеева.
Ранее сообщалось, что житель Себежа подарил городу 170 саженцев роз.
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