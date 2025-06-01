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Добро пожаловать домой

14 соотечественникам, переехавшим на постоянное место жительства в Псковскую область из недружественных стран (Австралия, Германия, Бельгия, Эстония, Латвия), вручили паспорта граждан РФ. Торжественное мероприятие прошло в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 18 июня. Паспорта граждан РФ соотечественникам вручила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 12:44, 18 июня 2025, ПАИ
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