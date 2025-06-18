Паспорта РФ вручили соотечественникам, переехавшим в Псковскую область

12:52, 18 июня 2025, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила паспорта граждан РФ 14 соотечественникам, переехавшим на постоянное место жительства в Псковскую область из недружественных стран (Латвия, Эстония, Бельгия, Германия, Австралия). Торжественное мероприятие проходит в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 18 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



























































































Паспорта РФ получили Александра Римдёнок, Илона Сергейчук, Станислав Федяков, Вадим Сусаренко, Сергей Калитка, Владимир Федотов, Ирина Федотова, Ирина Швамберг, Иван Фёдоров, Евгения Фёдорова, Юрий Плукк, Олег Петров, Иван Куприянов, Ольга Сикина.

Напомним, что с начала реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – государственная программа) на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.

Больше всего переселенцев по государственной программе переехало из Туркменистана, Латвии, Эстонии.

С 2022 года из стран, ведущих в отношении России недружественную политику (перечень стран утверждён распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 № 430-р), переселилось 793 человека (за январь – май 2025 года – 108 человек).

По итогам 2024 года почти 70 % переселившихся – граждане трудоспособного возраста, 74,3 % из них имеют высшее, среднее специальное образование или профессиональную подготовку. За период 2020–2024 годов в регион по программе переехало 40 врачей, 51 человек из числа других медицинских работников (медсёстры, фельдшера), 99 педагогов, 81 инженер.

С начала 2025 года в Псковскую область в качестве импатриантов в рамках указа президента РФ от 19 августа 2024 года № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» переехало 30 человек.

Псковская область, Москва, Московская область, Нижегородская область, Самарская область, Новгородская область, Владимирская область, Калужская область, Липецкая область определены в качестве пилотных регионов для отработки комплекса мер поддержки прибывших в страну импатриантов.