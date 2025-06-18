Строительство газопроводов для догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе

15:31, 18 июня 2025, ПАИ

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 27 домовладений деревни. В работе находится десять заявок от жителей Латышево, все заявки перевели в договоры.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе.