Строительство газопроводов для догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе
Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Новые распределительные сети позволят газифицировать 27 домовладений деревни. В работе находится десять заявок от жителей Латышево, все заявки перевели в договоры.
Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе.
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