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Общество

Строительство газопроводов для догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 2,3 километра в рамках догазификации деревни Латышево началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАИ

Новые распределительные сети позволят газифицировать 27 домовладений деревни. В работе находится десять заявок от жителей Латышево, все заявки перевели в договоры.

Ранее сообщалось, что строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе.

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