Строительство газопроводов для догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе

11:54, 17 июня 2025, ПАИ

Строительство сетей газораспределения общей протяженностью более 1,3 километра в рамках догазификации деревни Туховик началось в Псковском районе. Для надёжного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 29 домовладений населённого пункта. В работе газовых компаний находится 11 заявок от жителей деревни Туховик, десять из них перевели в договоры.

Ранее сообщалось, что газопровод ввели в эксплуатацию в южной части Пскова. Новые сети общей протяжённостью около двух километров позволяют газифицировать 83 домовладения в районе аэропорта. Также в рамках догазификации в деревне Мазилино Псковского района построили внутрипоселковый газопровод протяжённостью более 2,2 километра, а в деревне Старухино Псковского района – внутрипоселковую газораспределительную сеть общей протяжённостью 2,2 километра.