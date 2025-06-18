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Общество

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

  • Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник

«У лебедей-шипунов появилось на свет долгожданное потомство. Пополнилась и популяция лысух – у пернатых тоже родились птенцы, которые активно познают мир. Молодые семьи уже активно подплывают к пирсу с подросшими птенцами», – отметили сотрудники музея.

Ранее сообщалось, что лебедь Мартин вернулся на подворье «Птичий дворик» после долгой разлуки.

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