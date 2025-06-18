Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске

15:57, 18 июня 2025, ПАИ

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник





«У лебедей-шипунов появилось на свет долгожданное потомство. Пополнилась и популяция лысух – у пернатых тоже родились птенцы, которые активно познают мир. Молодые семьи уже активно подплывают к пирсу с подросшими птенцами», – отметили сотрудники музея.

Ранее сообщалось, что лебедь Мартин вернулся на подворье «Птичий дворик» после долгой разлуки.