Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
«У лебедей-шипунов появилось на свет долгожданное потомство. Пополнилась и популяция лысух – у пернатых тоже родились птенцы, которые активно познают мир. Молодые семьи уже активно подплывают к пирсу с подросшими птенцами», – отметили сотрудники музея.
Ранее сообщалось, что лебедь Мартин вернулся на подворье «Птичий дворик» после долгой разлуки.
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