Во время визита к пациенту на псковского терапевта напала собака
Во время визита к пациенту на псковского терапевта напала собака. Сообщение об этом поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области.
24-летняя сотрудница Псковской областной клинической больницы получила укушенную рану правой голени. Обстоятельства несчастного случая выясняются.
Ранее сообщалось, что инспекция труда рассмотрит несчастный случай, произошедший с псковичом на рабочем месте.
Масштабная утечка данных: в Сеть слили 16 млрд логинов и паролей, включая аккаунты Apple
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника Госавтоинспекции Псковской области
Суд не удовлетворил жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении экс-ректора ПсковГУ