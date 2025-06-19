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Происшествия

Во время визита к пациенту на псковского терапевта напала собака

Во время визита к пациенту на псковского терапевта напала собака. Сообщение об этом поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

24-летняя сотрудница Псковской областной клинической больницы получила укушенную рану правой голени. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ранее сообщалось, что инспекция труда рассмотрит несчастный случай, произошедший с псковичом на рабочем месте.

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