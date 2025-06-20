Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день – псковский врач

14:14, 20 июня 2025, ПАИ

Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день, рекомендовала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Для начала нужно выходить хотя бы за две остановки до дома или до работы и остаток пути идти пешком. Дачи в качестве физической активности недостаточно. Это не те нагрузки, они статические. К тому же для людей в возрасте вредно стоять головой вниз. Лучше присесть на табуретку или что-то подложить под колени. Не забывайте менять позу», - посоветовала Олеся Масленникова.

Она также добавила, что просто физической активности взрослому человеку недостаточно, нужна ещё и тренировочная, при которой ускоряется пульс. «При тренировках суставы хорошо снабжаются кровью, кислородом, а мы молоды настолько, насколько молоды наши суставы», – отметила медик.

Олеся Масленникова также добавила, что упражнения на мелкую моторику позволяют избежать деменции в старости.

«Практически нет заболеваний, при которых физическая активность противопоказана. Конечно, это не касается острых состояний», – пояснила Олеся Масленникова.

Добавим, что 21 июня в 10:00 при хорошей погоде в Финском парке Пскова в рамках проекта «Спортивный Псков» состоится бесплатное занятие по фитнес-йоге.

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.