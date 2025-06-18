В Финском парке Пскова проведут бесплатные занятия по фитнес-йоге

01:01, 19 июня 2025, ПАИ

Бесплатные тренировки для жителей Пскова всё лето будут проходить в рамках проекта «Спортивный Псков», который стартовал 14 июня. Откуда взялась традиция, рассказала тренер клуба «Планка фитнес» Алена Шорохова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Восемь лет назад мы с коллегами моей команды «Планка фитнес» провели первую тренировку в Финском парке в 10 утра в субботу. Собственно, эта традиция вот и перекочевала. И в этот год теперь мы создаем такой большой проект», – отметила Алёна Шорохова.

Отметим, занятия проходят на трёх площадках: в парке Пограничников, спортплощадке на улице Никольской, в Финском парке Пскова. Бесплатные тренировки в формате фитнес-йоги будут проходит все лето каждую субботу именно в Финском парке. Начало занятий в 10:00.

«Присоединяйтесь к нашей тренировке. Красивый парк! Будем надеяться, прекрасная погода, замечательная компания и вы. Это всегда создает отличное настроение. Превосходное настроение на субботу, на все выходные. Считаю, что это должен попробовать каждый!», – пригласила принять участие в мероприятии тренер клуба «Планка фитнес».

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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