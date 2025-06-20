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Общество

Медик из Пскова: Начинать и бросать спорт вредно

Начинать и бросать спорт вредно, заявила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Когда мы то начинаем заниматься спортом, то бросаем, организм не понимает, чего мы от него хотим», - пояснила Олеся Масленникова.

Вкупе с ежедневными 30-минутными кардионагрузками медик рекомендовала также заниматься дважды в неделю силовыми тренировками. «Заниматься лучше в зале, чем дома. Это лучше дисциплинирует. Если в зал пойти совсем не получается, то можно заниматься гимнастикой прямо в офисе. Например, спускаться-подниматься по лестницам каждый час в течение 10 минут, заниматься суставной гимнастикой - покрутить пальцами, руками, шеей», - отметила Олеся Масленникова.

Добавим, что 21 июня в 10:00 при хорошей погоде в Финском парке Пскова в рамках проекта «Спортивный Псков» состоится бесплатное занятие по фитнес-йоге.

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

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