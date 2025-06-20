Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более чем 500 псковичам предстоит поверить или заменить счётчики газа в июле

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учёта газа абонент решает самостоятельно. В июле 571 абоненту необходимо пройти процедуру поверки его прибора учёта газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

С начала года у 4 455 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учёта. Из них более 40 % не выполнили эту процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учёта газа объём потребленного газа определяют в соответствии с нормативами потребления газа, утвержденными 21 декабря 2016 года.

Специалисты компании рекомендуют поверять приборы учёта газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

Периодичность поверки каждого счётчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учёта газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в «Личном кабинете абонента».

Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчётов оплаты, уточнили специалисты компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области
20 июня 2025

Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик
20 июня 2025

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву
20 июня 2025

Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены
20 июня 2025

Как облегчить себе жизнь при отсутствии мобильного интернета: простые лайфхаки
20 июня 2025

Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день – псковский врач
20 июня 2025

Собственные банковские карты запустит Wildberries
20 июня 2025

Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей Наталия Соколова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...