Более чем 500 псковичам предстоит поверить или заменить счётчики газа в июле
Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учёта газа абонент решает самостоятельно. В июле 571 абоненту необходимо пройти процедуру поверки его прибора учёта газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
С начала года у 4 455 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учёта. Из них более 40 % не выполнили эту процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учёта газа объём потребленного газа определяют в соответствии с нормативами потребления газа, утвержденными 21 декабря 2016 года.
Специалисты компании рекомендуют поверять приборы учёта газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.
Периодичность поверки каждого счётчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.
Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учёта газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в «Личном кабинете абонента».
Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчётов оплаты, уточнили специалисты компании.
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