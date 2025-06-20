Людям с избыточным весом бегать нельзя, предупредила медик из Пскова

15:42, 20 июня 2025, ПАИ

Людям с избыточным весом бегать нельзя, им также противопоказаны слишком интенсивные нагрузки, предупредила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Из-за чрезмерной нагрузки у них сразу вылетят суставы. Можно быстро ходить, но не бегать. Самая основная задача у людей с избыточным весом – регулярность и продолжительность, а не интенсивность. Именно в этом случае будет расщепляться жир», – пояснила Олеся Масленникова.

Идеальными были бы тренировки с личным тренером, хотя бы на начальном этапе, рекомендовала специалист. «Грамотный тренер сначала спросит, с каким запросом вы пришли, обязательно скажет о правильном питании и будет прислушиваться к вам. Ведь 80% успеха в похудении заключается в правильном питании, а уже потом можно подключать физические нагрузки. Если есть всё подряд, то можно заниматься хоть семь дней в неделю, толку не будет. Не нужно выползать из зала, мышцы не должны болеть, иначе организм будет воспринимать поход в зал как очередной стресс и тренировки быстро завершатся», – рассказала Олеся Масленникова.

Первые результаты от тренировок появляются через два месяца: перестраивается гормональная система, кровоснабжение. «На вес ориентироваться не стоит, потому что мышцы тяжелее жира. Лучше ориентироваться на объёмы», – рекомендовала медик.

Добавим, что 21 июня в 10:00 при хорошей погоде в Финском парке Пскова в рамках проекта «Спортивный Псков» состоится бесплатное занятие по фитнес-йоге.

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.