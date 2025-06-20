Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик

14:40, 20 июня 2025, ПАИ

Как рассчитать правильный пульс при физнагрузках, рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Берём число 220 и вычитаем свой возраст. Это и будет предельный показатель нормального пульса при физнагрузке. Хорошо, если вы укладываетесь в 70% от получившегося числа», - уточнила медик.

Олеся Масленникова уточнила, что после тренировок мышечная боль может появляться только после первых двух-трёх занятий. «Такая боль проходит за пару дней. Если мышцы болят после каждой тренировки, это ненормально. Значит, нагрузки запредельные», - пояснила врач.

Специалист также рассказала, что количество необходимых в день калорий индивидуально для каждого человека. «Рассчитать можно с помощью специального калькулятора в сети», - отметила Олеся Масленникова.

Добавим, что 21 июня в 10:00 при хорошей погоде в Финском парке Пскова в рамках проекта «Спортивный Псков» состоится бесплатное занятие по фитнес-йоге.

Ранее о старте проекта объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.