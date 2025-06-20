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Где псковские подростки могут найти работу на лето, рассказала Наталия Соколова

Где псковские подростки могут найти работу на лето, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Чтобы минимизировать любые риски, связанные с оплатой, безопасностью, режимом труда, я рекомендую обращаться в Молодёжный кадровый центр или центр занятости населения, зайдя на платформу «Работа России», – уточнила омбудсмен.

Она также перечислила трудности, которые могут возникать у подростков во время поиска работы. Во-первых, нежелание работодателей связываться с несовершеннолетними, у которых отсутствует квалификация, опыт, а также, в большинстве своем, ответственность и дисциплина при выполнении работы. Во-вторых, ограничения по условиям работы: школьникам нельзя находиться на должностях, требующих повышенной эмоциональной и физической нагрузки.

«Важный вопрос, который необходимо обсудить до трудоустройства, – официально или нет вы готовы отправить подростка работать. У неофициального трудоустройства есть риск, что без письменного договора ребенка могут обмануть. Нужно помнить, что лёгких денег не бывает», – предупредила Наталия Соколова.

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