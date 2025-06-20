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Общество

Историю семьи Егоровых, перебравшейся из Латвии в Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников

В своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников рассказал историю семьи Егоровых, которая пять лет назад воспользовалась возможностями государственной программы переселения соотечественников и перебралась из Латвии в Россию, выбрав местом жительства Псковскую область.

«Глава семьи Евгений сразу же устроился по специальности на одно из крупных предприятий Пскова, его супруга Ника занимается любимом делом – фотографией, снимает новорождённых детей и будущих мам. Уверен, многие псковичи видели её тёплые, трогательные снимки», – рассказал Михаил Ведерников.

Из Латвии Егоровы бежали от русофобии и дискриминации русскоговорящих. «В России нашли спокойствие и долгожданную «лёгкость». Здесь теперь живут с сыном и дочкой, строят планы и загородный дом. Это лишь один из примеров замечательных семей, для которых наш Псков стал родным городом – местом, где хочется жить», – отметил Михаил Ведерников.

Ранее Михаил Ведерников в своём телеграм-канале рассказывал об адаптации в Псковской области семьи Стевимира и Каролины Эрцеговац, а также о семье Черноцких, которые тоже перебрались в регион из Латвии.

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