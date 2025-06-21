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Спорт

Как прошла вторая зарядка в рамках проекта «Спортивный Псков». Фото и видео

Вторая общедоступная субботняя зарядка в рамках проекта «Спортивный Псков» состоялась сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Зарядки проходили на трёх площадках: в Финском парке на поляне напротив Гремячей башни, в сквере Пограничников на улице Труда, на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ
  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ
  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ
  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ
  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ
  • Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спортивный Псков»
    Фото: ПАИ

Например, на «умной площадке» на улице Никольской сегодня была функциональная тренировка.

О том, как 14 июня прошла первая общедоступная субботняя зарядка в рамках проекта «Спортивный Псков», смотрите здесь.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры будут проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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