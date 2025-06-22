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Общество

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания»

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания» сегодня, 22 июня, в 12:15. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания». Фото: ПАИ

Жители региона вместе со всей Россией вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Вещание на телевидении, радио и кабельных каналах в эту минуту приостановлено.

Также не работают кассы в торговых центрах, общественный транспорт и останавливаются автомобили. На тех предприятиях, где это позволяет технологический процесс, остановилась работа.

Всероссийская акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в которой погибло 27 миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что «Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук. Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».

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