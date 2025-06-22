Десятки представителей Псковской и Витебской областей прочли стихотворение «Помните»

13:37, 22 июня 2025, ПАИ

Десятки представителей Псковской и Витебской областей в День памяти и скорби читают стихотворение поэта-фронтовика Эдуарда Асадова «Помните» в одноимённом проекте телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что проект «Первого Псковского» – «Помните» – посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и подвигу советского народа.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил телеканал за съёмки встречи волонтёров Псковского регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы и волонтёров Ресурсного центра добровольчества с ветеранами – свидетелями первого дня войны. Ребята приходили поговорить, послушать рассказы и помочь пожилым людям по дому. Увидеть видеоролик можно по ссылке.