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Общество

Десятки представителей Псковской и Витебской областей прочли стихотворение «Помните»

Десятки представителей Псковской и Витебской областей в День памяти и скорби читают стихотворение поэта-фронтовика Эдуарда Асадова «Помните» в одноимённом проекте телеканала «Первый Псковский».

Отметим, что проект «Первого Псковского» – «Помните» – посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и подвигу советского народа.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил телеканал за съёмки встречи волонтёров Псковского регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы и волонтёров Ресурсного центра добровольчества с ветеранами – свидетелями первого дня войны. Ребята приходили поговорить, послушать рассказы и помочь пожилым людям по дому. Увидеть видеоролик можно по ссылке.

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