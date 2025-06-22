Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

15:31, 22 июня 2025, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Акция состоялась у памятного знака, установленного в честь подвига бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений и воинов-сапёров 50-го отдельного инженерного батальона: они обороняли Псков в 1941 году.

Участники церемонии зажгли свечи, а также возложили цветы в память о павших защитниках Отечества. Жертв фашизма почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что «Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук. Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».