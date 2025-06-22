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Общество

​Фельдшерско-акушерский пункт ремонтируют в куньинской деревне Борок

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Великолукском районе завершён капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Переслегино, а в Куньинском районе идёт капитальный ремонт ФАПа в деревне Борок. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

ФАП в Борке. Фото предоставлено региональным комитетом по здравоохранению

В Переслегинском ФАПе вставлены пластиковые окна, перекрыт навес над металлическим крыльцом, установлена новая входная дверь, покрашены стены, произведен капитальный ремонт пола – застелен новый линолейм, полностью сделан процедурный кабинет, установлены водонагреватель, новая электрика, при входе установлена тепловая завеса.

ФАП в Борке. Фото предоставлено региональным комитетом по здравоохранению

В Борковском ФАПе специалисты уже перекрыли крышу, залили крыльцо, установили металлические конструкции каркаса для новой входной группы, перестелили полы, смонтировали подвесные потолки, сейчас производится покраска стен.

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