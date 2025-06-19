Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в деревне Переслегино

15:49, 19 июня 2025, ПАИ

В деревне Переслегино Великолукского района завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

В здании ФАПа установлены пластиковые окна, перекрыт навес над металлическим крыльцом, установлена новая входная дверь, покрашены стены, произведен капитальный ремонт пола – застелен новый линолеум. Полностью отремонтирован процедурный кабинет; установлены водонагреватель, новая электрика и тепловая завеса на входе.

Ремонтные работы произведены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».