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Общество

Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в деревне Переслегино

В деревне Переслегино Великолукского района завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

Фото: пресс-служба Псковской областной клинической больницы

В здании ФАПа установлены пластиковые окна, перекрыт навес над металлическим крыльцом, установлена новая входная дверь, покрашены стены, произведен капитальный ремонт пола – застелен новый линолеум. Полностью отремонтирован процедурный кабинет; установлены водонагреватель, новая электрика и тепловая завеса на входе.

Ремонтные работы произведены в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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