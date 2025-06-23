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Общество

Клещи мутировали из-за аномально тёплой зимы: чем это грозит человеку

Мягкие зимы в РФ спровоцировали распространение в Центральной России клещей – переносчиков анаплазмоза, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на доцента центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Викторию Скобееву.

  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Как вести себя при встрече с клещами
    Фото: Кирилл Гавриленко

Раньше эта инфекция встречалась только в южных и восточных регионах страны, напомнила специалист. «Но теперь клещи-переносчики добрались до Центральной России. Расширение ареала связано с более мягкими зимами. Сезон активности клещей увеличивается, но новых мутаций у возбудителя пока не обнаружено. Учёные не исключают, что при дальнейшем потеплении анаплазмоз может стать эндемичным для всего Центрального региона», – сказала Виктория Скобеева.

После укуса инфицированного клеща болезнь может протекать бессимптомно. Однако иногда появляются анемия, слабость и температура. В тяжёлых случаях возможны неврологические нарушения, судороги и рвота. По сравнению с боррелиозом анаплазмоз менее опасен – обе инфекции излечимы антибиотиками, уточнила специалист.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области предостерегли жителей региона, что в дождливую погоду клещи также способны прикрепиться к одежде, если человек стоит у травы или кустарников. Подробнее читайте здесь.

Добавим, что 154 клеща исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 9 по 16 июня.

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