Дождливая погода не гарантирует полную защиту от клещей – Роспотребнадзор

20:29, 18 июня 2025, ПАИ

В дождливую погоду клещи также способны прикрепиться к одежде, если человек стоит у травы или кустарников, предостерегли жителей Псковской области в региональном управлении Роспотребнадзора.

Прицепившись к одежде, клещ ползёт вверх, пока не найдёт подходящее место на коже, где ему можно присосаться. На это обычно уходит порядка получаса, сообщили специалисты.

«Гуляя по лесу или парку, каждые 15–20 минут проводите осмотры, чтобы обнаружить клеща. Даже в дождь. Важно в лес или парк одеваться таким образом, чтобы затруднить заползание клеща под одежду», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что 154 клеща исследовано в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 9 по 16 июня.