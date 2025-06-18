Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дождливая погода не гарантирует полную защиту от клещей – Роспотребнадзор

В дождливую погоду клещи также способны прикрепиться к одежде, если человек стоит у травы или кустарников, предостерегли жителей Псковской области в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Псковской области

Прицепившись к одежде, клещ ползёт вверх, пока не найдёт подходящее место на коже, где ему можно присосаться. На это обычно уходит порядка получаса, сообщили специалисты.

«Гуляя по лесу или парку, каждые 15–20 минут проводите осмотры, чтобы обнаружить клеща. Даже в дождь. Важно в лес или парк одеваться таким образом, чтобы затруднить заползание клеща под одежду», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что 154 клеща исследовано в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 9 по 16 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Сбер и ELEMENT заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о партнерстве на 110 млрд рублей
18 июня 2025

Псковские профсоюзы представили базы отдыха и санатории на международном фестивале в Белоруссии
18 июня 2025

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Пскове
18 июня 2025

Дождливая погода не гарантирует полную защиту от клещей – Роспотребнадзор
18 июня 2025

Соглашение о сотрудничестве заключили Сбер и группа компаний Fizika Development на ПМЭФ-2025
18 июня 2025

«Михайловское» посетили гости из Шлиссельбурга
18 июня 2025

Сбер и АО «АБЗ-Дорстрой» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве
18 июня 2025

Столетие отметила труженица тыла Великой Отечественной войны Федосья Гусакова из Бежаниц

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...