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Общество

У 30 исследованных в Пскове клещей найден боррелиоз

154 клеща исследовано в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 9 по 16 июня. Это на семь клещей больше, чем на прошлой неделе, сообщили ПАИ в медучреждении.

Фото: ПАИ

В частности, в Пскове исследовано 116 клещей. У 30 из них найден иксодовый клещевой боррелиоз, у пяти – моноцитарный эрлихиоз человека, у трех – гоанулоцитарный анаплазмоз человека. Один человек госпитализирован с клещевым энцефалитом.

В Великих Луках исследовано 38 клещей. У пяти из них найден иксодовый клещевой боррелиоз.

В этом году всего исследован 991 клещ. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 29% (за неделю понижение на 0,3%).

Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам: Псков, улица Майора Доставалова, 14 и Великие Луки, Октябрьский проспект, 127.

Уточнить информацию вы можете по телефонам: в Пскове 8 (8112) 294-122 и в Великих Луках 8 (81153) 6-88-66.

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