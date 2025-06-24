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Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе кинофестиваля «Западные ворота»

Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе кинофестиваля «Западные ворота»
    Фото: Спецпоказы кинофестиваля
  • Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе кинофестиваля «Западные ворота»
    Фото: Спецпоказы кинофестиваля
  • Фильмы из России и Венгрии покажут на спецпоказе кинофестиваля «Западные ворота»
    Фото: Спецпоказы кинофестиваля

Среди фильмов, которые не покажут в обычном прокате, кинолента «Правила Филиппа» (Россия, 2024, режиссёр Роман Косов). В центре сюжета бунтарь и мечтатель Филлип. Он верит, что кофе делает людей счастливее, и хочет стать бариста. У Филиппа синдром Дауна, а любовь нарушать правила постоянно создаёт проблемы.

Ещё один фильм спецпоказа – анимационный экспериментальный «Отель «Онегин» (Россия, 2025, режиссёр Ирина Евтеева). По сюжету британский режиссёр, одержимый русской поэзией, приезжает снимать кукольного «Онегина». В странном отеле его ждёт Кот Учёный как проводник, номера, где живут герои «Евгения Онегина», сказок и «Маленьких трагедий», а также фантасмагорический квест по вселенной Пушкина!

Также гости кинофестиваля смогут увидеть фильм «Игра A játszma» (Венгрия, 2022, режиссёр Петер Фазакаш). События киноленты разворачиваются в 1963 году в Будапеште во время холодной войны.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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