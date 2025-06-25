Дмитрий Мельцер: Нам важно найти глубокий контакт с населением
И. о. главврача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер рассказал на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова о том, как проходит реорганизация системы оказания медпомощи.
«Основная цель нашей задачи – это найти контакты с нашим населением, улучшить их, чтобы людям было понятно, куда они могут дозвониться, с кем пообщаться, кому высказать свои переживания, чтобы это было централизовано», – подчеркнул он.
Он напомнил, что Порховская межрайонная больница объединяется с Бежаницкой межрайонной больницей, с филиалом в Локне и с Дедовичской районной больницей. «Сейчас ревизионно-инвентаризационной этап. После реорганизации планируется, что мы будем обслуживать 66 тысяч населения: это пять муниципальных образований», – сказал Дмитрий Мельцер.
Кроме того, проводится активная работа с коллективами. «Не по одному разу проехали, встретились с коллективами», – отметил он.
«По вертикали» маршрутизации филиал поделят на две зоны. «Бежаницы с Локней будут закреплены по маршрутизации за Великими Луками, а остальные три района – это Псков», – объяснил и. о. главврача.
Напомним, процесс реорганизации уже завершился в Островской, Невельской и Псковской межрайонных больницах. Реорганизация Порховской больницы продолжается, коллективу медучреждения представили главного врача.
Ход реорганизации больниц в регионе станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания
Евгений Панферов подвёл итоги работы Псковской областной больницы за год после реорганизации