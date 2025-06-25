Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Мельцер: Нам важно найти глубокий контакт с населением

И. о. главврача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер рассказал на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова о том, как проходит реорганизация системы оказания медпомощи.

Скриншот Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Основная цель нашей задачи – это найти контакты с нашим населением, улучшить их, чтобы людям было понятно, куда они могут дозвониться, с кем пообщаться, кому высказать свои переживания, чтобы это было централизовано», – подчеркнул он.

Он напомнил, что Порховская межрайонная больница объединяется с Бежаницкой межрайонной больницей, с филиалом в Локне и с Дедовичской районной больницей. «Сейчас ревизионно-инвентаризационной этап. После реорганизации планируется, что мы будем обслуживать 66 тысяч населения: это пять муниципальных образований», – сказал Дмитрий Мельцер.

Кроме того, проводится активная работа с коллективами. «Не по одному разу проехали, встретились с коллективами», – отметил он.

«По вертикали» маршрутизации филиал поделят на две зоны. «Бежаницы с Локней будут закреплены по маршрутизации за Великими Луками, а остальные три района – это Псков», – объяснил и. о. главврача.

Напомним, процесс реорганизации уже завершился в Островской, Невельской и Псковской межрайонных больницах. Реорганизация Порховской больницы продолжается, коллективу медучреждения представили главного врача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июня 2025

В Острове упавшее дерево оборвало электрокабель
25 июня 2025

Ход реорганизации больниц в регионе станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания
24 июня 2025

Систему перехвата пациентов для медицинской эвакуации ввели в Псковской области
24 июня 2025

Фейк о получившем ожоги грибнике опровергли власти Псковского района
24 июня 2025

Дмитрий Мельцер: Нам важно найти глубокий контакт с населением
24 июня 2025

Евгений Панферов подвёл итоги работы Псковской областной больницы за год после реорганизации
24 июня 2025

Сильный дождь накроет север Псковской области этой ночью
24 июня 2025

Передвижные бригады появятся в реорганизованных районных больницах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...